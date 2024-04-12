لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري.. صور

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير :"لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري".

يستعد قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك لمواجهة مرتقبة في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين الموافق 15 أبريل الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

نجح فريقي الأهلي والزمالك، في تحقيق الفوز في المباريات التي أقيمت أمس الخميس، في البروفة الأخيرة لديربي القاهرة الذي يجمع القطبين الأسبوع المقبل.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز أمام نظيره زد، في إطار منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

كما حقق فريق الزمالك فوزًا عريضًا على حساب غريمه الاتحاد السكندري، بنتيجة 3 – 0 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.