الهجوم الإيراني .. أمريكا تنقل قدرات عسكرية إضافية إلى المنطقة لحماية قواتها

قال مسؤول أمريكي كبير، إن "بياناتنا الاستخباراتية تشير إلى احتمال كبير لهجوم إيراني ضد إسرائيل في نهاية هذا الأسبوع"، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضاف المسؤول بحسب الصحيفة: "نقوم بنقل قدرات عسكرية إضافية إلى المنطقة لتعزيز الردع الإقليمي وحماية قواتنا".

وقال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون كبار إن إدارة بايدن طلبت من إسرائيل تلقي تحديث مبكر وإجراء مشاورات قبل أي رد إسرائيلي على هجوم إيراني، وفقا لما ذكره موقع "والا" العبري.

ووفقا للمسئول الأمريكي يعتزم الأمريكيون مساعدة إسرائيل في اعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية ، لكنهم يشعرون بالقلق من أن رد فعل إسرائيلي حاد سيؤدي إلى اشتعال إقليمي شامل وهجمات على القوات والقواعد الأمريكية في المنطقة، ويودون أن تتاح لهم الفرصة للتعبير عن ذلك.

وحسب "والا" فقد وجه الإيرانيون رسالة إلى الولايات المتحدة عبر دول عربية مفادها: إذا تدخلتم في صراع بيننا وبين إسرائيل فسنهاجم القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.