الأمم المتحدة: إسرائيل منعت بعض القوافل الإنسانية من الوصول إلى شمال غزة

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن إسرائيل منعت قافلتين إنسانيتين من الوصول إلى شمال غزة في وقت سابق من اليوم.

وأوضح دوجاريك: "أخبرنا زملاؤنا من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أننا خططنا للقيام ببعثتين إنسانيتين إلى شمال غزة اليوم، لكن السلطات الإسرائيلية منعت وصول كليهما"، بحسب ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وتابع: “كان الهدف من إحدى القوافل تسليم 20,000 لتر من الوقود؛ لتشغيل مولدات الطاقة الاحتياطية في المستشفى الأهلي، حيث لا يزال العاملون الطبيون يعملون على توفير الرعاية الصحية الأساسية بالرغم من انقطاع الكهرباء”.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بأنه الأسبوع الماضي، شهد رفض أو إعاقة أكثر من 40% من قوافل المساعدات إلى شمال غزة، بما في ذلك بسبب الأعمال العدائية القريبة.

كما مُنعت البعثات الإنسانية المخططة لمناطق جنوب وادي غزة من الوصول، وقال دوجاريك: "لقد سهلت السلطات الإسرائيلية مهمة واحدة فقط كانت تتطلب التنسيق اليوم، وقد قدمت هذه المهمة الدعم الصحي للمدنيين في خان يونس".