صندوق النقد الدولي ينتخب كريستالينا جورجييفا لولاية ثانية مدتها 5 سنوات

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة 12 أبريل 2024، تجديد ولاية البلغارية كريستالينا جورجييفا لمرة ثانية، مدتها 5 سنوات.

وانتخبت جورجييفا لأول مرة، مديرة عامة لصندوق النقد الدولي، في شهر سبتمبر من العام 2019، وهي سياسية تنتمي إلى يمين الوسط.

نشأت جورجييفا في بلغاريا، في ظل الحكم الشيوعي، وبنت لنفسها سمعة في أثناء عملها في البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بالعناد في إبداء الرأي، والدفاع عن المساواة بين الجنسين، والاضطلاع بدور قيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

وفي ظل ولاية جورجييفا الأولى؛ أبرم صندوق النقد الدولي في شهر مارس 2024، اتفاقا، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.