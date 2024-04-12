مشروبات طبيعية تعالج ضغط الدم المنخفض

يعاني بعض الأشخاص من انخفاض ضغط الدم، ما يسبب أعراضًا مثل الدوخة والدوار والتعب، وهناك العديد من المشروبات التي قد تساعد في رفع ضغط الدم بشكل طبيعي.

فيما يلي بعض من أفضل مشروبات لرفع ضغط الدم المنخفض، كما ذكرها موقع فارمسي:

1. الماء:

شرب الكثير من الماء ضروري للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، بما في ذلك تنظيم ضغط الدم.

الجفاف يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، لذا فإن شرب الماء بانتظام يساعد على الحفاظ على ترطيب الجسم ومنع انخفاض ضغط الدم.



2. عصير الشمندر:

يُعد عصير الشمندر غنيًا بنيترات البوتاسيوم، والتي تُساعد على توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم، مما قد يساعد في رفع ضغط الدم.

3. ماء جوز الهند:

ماء جوز الهند مصدر غني بالكهارل، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، والتي تساعد على تنظيم ضغط الدم.

كما أنه يحتوي على الماء الذي يساعد على منع الجفاف.

4. عصير الرمان:

أظهرت الدراسات أن عصير الرمان قد يساعد في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

كما أنه قد يكون له تأثير مفيد على ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم.

5. عصير الطماطم:

عصير الطماطم مصدر جيد للبوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم.

كما أنه يحتوي على الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة قد يساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

6. الهندباء:

أظهرت بعض الدراسات أن مشروب الهندباء قد يساعد في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

كما أنه قد يكون له تأثير مفيد على ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم.

7. الزنجبيل:

يعد مشروب الزنجبيل مضادًا للالتهابات قد يساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنه قد يساعد في تنظيم ضغط الدم.



نصائح إضافية لرفع ضغط الدم المنخفض:

تناول نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحد من تناول الكافيين والكحول.

تجنب الوقوف لفترات طويلة من الزمن.

استشارة الطبيب إذا كان انخفاض ضغط الدم شديدًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى.

