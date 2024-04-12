البورصة: تنفيذ 191 ألف عملية تداول خلال الأسبوع الماضي

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 140.9 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.321 مليار ورقة منفذة على 191 ألف عملية.

وجاء ذلك، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 353.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.848 مليار ورقة منفذة على 436 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 3.72% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 96.28%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

وتباينت مؤشرات البورصة، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 28503.75 نقطة، خلال الأسبوع،.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 6541.52 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 9311.42 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 34945.11 نقطة.

فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 7509.25 نقطة.