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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتة منى.. إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد كهربا على طريقته الخاصة

كهربا وامام
كهربا وامام

قدم إمام عاشور لاعب الأهلي التهنئة إلى زميله محمود كهربا الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده حيث نشر إمام عاشور صورة جمعته بنجم الأهلي عبر ستوري إنستجرام. 

وكتب إمام عاشور قائلا "حتة منى وحبيبي واخويا الكبير ربنا يخليك ليا وكل سنة وانت طيب وكل سنة وقلبك نضيف"

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي ضمن مؤجلات الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز، ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مباريات ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.‏

موعد مباراة الأهلي والزمالك 

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، في السابعة مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري. 

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IMG_٢٠٢٤٠٤١٢_٢٢١٩١٢ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٤١٢_٢٢١٩١٢
IMG_٢٠٢٤٠٤١٢_٢٢١٩١٢
امام عاشور كهربا الأهلى موعد مباراة الاهلي والزمالك القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

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حتة منى.. إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد كهربا على طريقته الخاصة

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