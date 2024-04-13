أفشة يهنئ كهربا بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، زميله محمود عبد المنعم كهربا، بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وشارك أفشة صورة سابقة تجمعه بمحمود كهربا، وعلق عليها: "كل سنة وانت طيب ياخويا".

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي ضمن مؤجلات الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز، ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مباريات ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.‏

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، في السابعة مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.