رئيس اتحاد المصارعة: أتوقع تحقيق إنجازات كبيرة في أولمبياد باريس

أكد اللواء محمد محمود، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، على ثقته في تحقيق إنجاز مصري خلال منافسات أولمبياد باريس المقبلة.

وقال اللواء محمد محمود، عبر برنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة صدى البلد، إنه سعيد بتواجد العديد من اللاعبين المصريين في أولمبياد باريس، متوقعا إن المنتخب المصري سيحقق أكبر إنجاز خلال النسخة القادمة من البطولة، قائلا :" أتوقع تحقيق إنجازات كبيرة في الأولمبياد".

وأوضح أن دورة طوكيو 2020 شهدت تأهل 7 لاعبين فقط، مضيفا أن الإنجاز الأهم هو حصد ميدالية أوليمبية لمصر في الأوليمبياد، مشيرا إلى أن هناك خطة طموحة وضعها الاتحاد من أجل الاستعداد الجيد لمنافسات الأوليمبياد ستتضمن عددا من المعسكرات.