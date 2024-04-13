فستان مكشوف | إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

حرصت الفنانة إيمان العاصي علي مشاركة متابعيها احدث اطلالاتها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت إيمان العاصي ، مرتدية فستان جلد عاري الكتفين باللون الاسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت ايمان العاصي، في المكياج على الألوان البسيطة الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الكشمير الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

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يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" والذي تم عرضه في مارس 2023 وكان بطولة كل من: النجم محمد رمضان والفنانة هالة صدقي، أحمد داش، إيمان العاصي، مي الكساب، منه فضالي، زينة، عصام السقا، أحمدفهيم، وغيرهم العديد من النجوم وكان العمل من إخراج وتأليف محمد سامي.

المسلسل تدور أحداثه في إطار درامي حول "جعفر العمدة " وهو الفنان محمد رمضان والذي كان يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء وهم "ثريا " وهي الفنانة مي الكسابو" دلال " وهب الفنانة إيمان العاصي و"نرجس " وهي الفنانة منه فضالي إلا أنه يقرر الزواج من "عايدة" وهي الفنانة زينة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.