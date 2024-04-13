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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أنوثة راقية | رولين القاسم تلفت الانتباه بجمال ملامحها

أنوثة راقية .. رولين القاسم تلفت الانتباه بجمال ملامحها

رولين القاسم
رولين القاسم

تحرص الفنانة رولين القاسم مشاركة جمهورها ومتابعيها بأحدث صورها، إذ نشرت مؤخرًا صورا لآخر ظهور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

لفتت "روليت" الأنظار باطلالة جريئة حيث ارتدت فستان حمالات مكشوف من ناحية الصدر، واعتمدت تسريحة شعر مميزة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الناعمة ولون الروز في الشفاه.

جدير بالذكر أن رولين  ولدت لأب فلسطيني أردني وأم مصرية، وتعيش في مصر وحصلت على الجنسية المصرية، وتعمل ممثلة، حيث تخرجت في قسم التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

علاقة رولين قاسم بالوسط الفني : 

شاركت رولين القاسم في عدد من الأعمال الدرامية، حيث قدمت شخصية «صافي عبد المولي» تاجرة المخدرات في مسلسل « لما كنا صغيرين»، من بطولة ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوي، ويعد هذا الدور هو الاكبر مساحة في أعمالها الفنية، كما شاركت في مسلسلات «سرايا عابدين، لدينا أقوال أخرى، سجن النسا، مريم ، بالإضافة الي مسلسل لدينا اقوال اخري مع الفنانة يسرا .

ولم تشارك رولين قاسم مؤخرا في اي أعمال فنية ولكنها عادت خلال الفترة الماضية بعدد من الفيديوهات مع صديقاتها وحصدت علي مشاهدات عالية .

 

 

IMG_٢٠٢٤٠٤١٢_١٣١٩٥٨
IMG_٢٠٢٤٠٤١٢_١٣١٩٥٨
رولين القاسم لما كنا صغيرين

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