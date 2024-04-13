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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بالشعر الكيرلي.. سلاف فواخرجي تخطف القلوب بإطلالة فاتنة |شاهد

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

شاركت الفنانة سُلاف فواخرجي، متابعيها أحدث إطلالة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 وبدت بإطلالة رقيقة ناعمة، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة شعر الكيرلي، ووضعت مكياجاً بسيطاً هادئاً، مع أحمر شفاه باللون النود

وشاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي فى دراما رمضان المنقضي فى مسلسل "مال القبان"

أبطال مسلسل مال القبان

ويضم مسلسل مال القبان عدد من النجوم وهم بسام كوسا، حلا رجب، يامن حجلي، خالد القيش نجاح، ومن إخراج سيف الدين السبيعي، ومن تأليف علي وجيه ويامن الحجلي.
 
آخر أعمال سلاف فوخراجي

والجدير بالذكر آخر أعمال سُلاف فواخرجي مسلسل" عنبر 6 " بطولة كلا من صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج علي العلي.

 

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IMG_٢٠٢٤٠٤١٢_١٣١٩٠١
س لاف فواخرجي سلاف فواخرجي مال القبان

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