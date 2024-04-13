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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بفستان الكتف الواحد.. جرأة نسرين أمين تشعل السوشيال ميديا

نسرين امين
نسرين امين

شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الصور والفيديوهات إنستجرام. عبر خاصيه استوري


وظهرت نسرين أمين بلوك جذاب مرتدية فستان جرئ مجسم بصحية الكتف الواحد باللون الأبيض، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر منسدلا عليا كتفها لتخطف الأنظار بأنوثتها وجمالها.


 

يذكر ان اخر اعمال نسرين أمين  مسلسل "بابا جه" بطولة بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا  والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدي– جوهر.

تفاصيل مسلسل بابا جه 

تدور أحداث مسلسل "بابا جه" حول "هشام" أكرم حسني رجل أربعيني يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعياتها.

 

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نسرين أمين مسلسل بابا جه

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