أحمد عبد الحميد يكشف أسرار كوبرا| فيديو

التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنان أحمد عبد الحميد وكشف تفاصيل شخصية حربي، الذي جسدها ضمن مسلسل "كوبرا" والذي شارك في بطولته بجانب محمد إمام، وعرض في النصف الثاني من موسم دراما رمضان 2024.

كما كشف عن أصعب المشاهد التي واجهته وكيف أعد تفاصيل الشخصية، وردود الفعل القوية التي حصدها بعد عرض وانتهاء المسلسل، وتطرق للحديث عن حياته ومايفعله بعيدا عن الفن، وتفاصيل أعماله القادمة.

شهدت الحلقة ١٤ من مسلسل كوبرا، عودة محمد إمام لمصر هربا بمساعدة الضابط حازم الذي اتفق معه على إثبات براءته.

علم كوبرا بالحوادث التي أصابت أسرته وقرر الانتقام في الوقت الذي تورط فيه جمال هلال وشيخون في قضية منال المحلاوي.

وصل كوبرا إلى سلوى عثمان التي روت له قصت إيناس والفيديو، فقرر خطفها من المستشفى لمعرفة مكان الفيديو الذي يدين عزيز الخيال.

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .