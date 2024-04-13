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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسرة الشاب المتوفى في مشاجرة بطوخ : حرموه من أولاده وعايزين حقه

أسرة المتوفى
أسرة المتوفى

سادت حالة من الحزن بين أهالى قرية جزيرة الأحرار بطوخ عقب مقتل عامل واصابة شقيقه فى مشاجرة بسبب الخلاف على ايجار أرض زراعية.


وقالت أسرة الشاب المتوفى إن المتهمين تعدوا على شقيقه في منزله، دون وجه حق بسبب الخلاف على إيجار أرض زراعية وقاموا بالتشاجر معه حتى لقى مصرعه وحرموه من أولاده ، كما اصيب شقيقه الآخر مطالبا بحقهما.


وكانت شهدت إحدى قرى مركز طوخ مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس بين طرفين بسبب خلافات سابقة أسفرت عن مصرع عامل وإصابة شقيقه وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.


تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين طرفين بقرية بدائرة مركز شرطة طوخ ووجود متوفي ومصاب، انتقلت قوة أمنية من مديرية أمن القليوبية وتبين أن المشاجرة بين طرف أول شقيقان وطرف ثانى 3 أشقاء، واستخدمت خلال المشاجرة الأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس ما أسفر عن مصرع أحد أفراد الطرف الأول وإصابة شقيقه.


وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والاستعلام عن المصاب.

طوخ ارض زراعية مديرية أمن القليوبية مركز طوخ أمن القليوبية

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