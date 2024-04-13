نصائح لتفادي اضطرابات الجهاز الهضمي خلال فترة العيد​​​| تعرف عليها

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح لتفادي اضطرابات الجهاز الهضمي خلال فترة العيد. ​​​

نصائح لتفادي اضطرابات الجهاز الهضمي خلال فترة العيد​​​



-تناول وجبات صغيرة من أجل إتاحة فرصة لعملية الهضم الجيد. ​​​

-مضغ الأكل جيدا. ​​​

-شرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الكسل والخمول. ​​​

-تجنب الإفراط في تناول الحلويات والدهون الحيوانية. ​​​

-تجنب الإفراط في تناول المشروبات الغازية. ​​​

-تناول البروبيوتك أو البكتيريا النافعة مثل الزبادي. ​​​

-ممارسة النشاط البدني المناسب لحالتك الصحية مثل المشي أو الرياضة البسيطة. ​​​

كما تنصح هيئة الدواء المصرية مرضى القلب وضغط الدم بالابتعاد عن الأغذية المملحة والدهنية؛ خصوصاً اللحوم المملحة والمخللات؛ حيث تحتوي على كميات كبيرة من الملح، كذلك يجب الإكثار من شرب السوائل عموماُ، وتناول الخضار والفواكه، وعدم الإكثار من شرب المنبهات. ​​​