ننشر خطة التعليم لمحاربة لجان أولاد الأكابر قبل امتحانات الثانوية العامة 2024

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ عددا من الإجراءات العاجلة لمحاربة لجان الغش التي تشتهر إعلاميا وقت امتحانات الثانوية العامة بـ لجان أولاد الأكابر.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز إجراءات وزارة التربية والتعليم لمحاربة لجان أولاد الأكابر في امتحانات الثانوية العامة 2024 .

السيطرة على تحويلات لجان أولاد الأكابر

تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ١٢٣٧٥ طلب تحويل متنوع بين المدارس داخل ذات الإدارة التعليمية أو بين الادارات المختلفة داخل ذات المديرية التعليمية أو بين المديريات التعليمية المختلفة ، قبل امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وهو الأمر الذي اعتبرته وزارة التربية والتعليم جرس إنذار يشير إلى وجود محاولات للتحويل إلى لجان بعينها قبل امتحانات الثانوية العامة 2024 وهي اللجان المشهور بـ لجان أولاد الأكابر.

وعلى الفور قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتشكيل لجنة مركزية بمقر ديوان عام الوزارة برئاسة خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات لفحص كافة طلبات تحويل طلاب الثانوية العامة 2024 التي قد يكون من ضمنها تحويلات إلى لجان أولاد الأكابر بغرض الغش .

واشترطت اللجنة على أصحاب طلبات تحويلات طلاب الثانوية العامة 2024 ، تقديم كافة الأوراق الثبوتية اللازمة لإضطرار الطالب للنقل سواء داخل الإدارة التعليمية أو بين الإدارات داخل المديرية التعليمية أو من مديرية تعليمية إلى أخرى.

وبعد الفحص والتدقيق، تم رفض ٧٥٥١ طلب تحويل لعدم وجود أسباب واضحة للنقل، حيث تم رفض كافة التحويلات المقدمة لإدارات ومديريات تعليمية ومدارس محددة كان عليها كثافة في التحويلات الأعوام السابقة.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تحويلات تمت إلى لجان أولاد الأكابر بعيدا عن اللجنة المركزية بالوزارة.

بينما اكتفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بقبول ٤٨٢٤ طلب تحويل بناء على أوراق ثبوتية لأسباب النقل تنوعت بين نقل محل السكن أو نقل محل العمل

لجان أولاد الأكابر

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت الإدارات المحظور التحويل لها قبل امتحانات الثانوية العامة 2024، والتي كان يوجد بها “لجان الغش التي اشتهرت اعلاميا بلجان أولاد الأكابر”، مؤكدةً أنها اللجان الموجودة بالأماكن التالية:

- مديرية كفر الشيخ: إدارات “بيلا - الحامول- سيدي سالم”.

- مديرية أسيوط: إدارات “البداري- ديروط - صدفا”.

- مديرية سوهاج: إدارات “دار السلام - أخميم - جهينة”.

- مديرية قنا: (نجع حمادي).

- مديرية أسوان: (إدفو ).

كاميرات مراقبة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا ، تركيب كاميرات مراقبة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 الموجودة على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يتم ربط كاميرات المراقبة التي سيتم تركيبها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بغرف العمليات المركزية المختصة بمتابعة ومراقبة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، لرصد محاولات الغش أو الشغب التي قد تؤثر سلبا على سير العملية الامتحانية، لسرعة تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع مباحث الإنترنت، برصد جروبات الغش الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتليجرام وواتس اب والتي تخص شاومينج وأعوانه، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين عليها.