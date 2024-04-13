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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إزالة العلم الفلسطيني.. أبل تتعهد بإصلاح خطأ في آيفون بعد انتقادات إسرائيلية

أبل تتعهد بإصلاح
أبل تتعهد بإصلاح خطأ برمجي في آيفون

تعهدت شركة أبل الأمريكية بإصلاح ما اعتبرته “ ثغرة برمجية” في نظام تشغيل iOS الخاص بهواتف آيفون، حيث ستعمل الشركة على إزالة الرمز التعبيري للعلم الفلسطيني عند كتابة كلمة "القدس". 

وقالت الشركة إنها تعمل بالفعل على إصلاح خلل برمجي بسبب عرض رمز تعبيري للعلم الفلسطيني عندما يكتب بعض مستخدمي آيفون كلمة "القدس" باستخدام لوحة مفاتيح الهواتف. 

 

ويأتي قرار “ أبل” بعد انتقادات واسعة في الغرب وإسرائيل عندما فوجئ المستخدمون بظهور الرمز التعبيري للعلم الفلسطيني عند كتابة كلمة "القدس". 

 

وكتبت مقدمة البرامج التلفزيونية البريطانية، راشيل رايلي على موقع X، “الآن، عندما أكتب عاصمة إسرائيل، “القدس”، يُعرض عليّ رمز تعبيري للعلم الفلسطيني. ولم يحدث هذا على هاتفي مباشرة قبل هذا التحديث".

 

وأضافت أن اقتراح الرموز التعبيرية للعلم ظهر بعد أن قامت بترقية برنامج آيفون الخاص بها إلى الإصدار الأحدث، iOS 17.4.1. منتقدة الشركة بسبب ما أسمته بـ "معاداة السامية".

 

وأكدت شركة أبل إنها تعمل على إصلاح الخلل الذي تم توصيله عن غير قصد في آخر تحديث للبرنامج. وسيتم حل الخطأ في تحديث iOS القادم . 

 

شركة ابل نظام تشغيل iOS هواتف آيفون اللعلم الفلسطيني القدس إسرائيل

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