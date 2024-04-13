عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية بمركز سقارة لتنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال تطوير العشوائيات

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ان الأسبوع الـ31 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، الذي سيبدأ بعد غد الاثنين، سيشهد عقد دورة تدريبية عن تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال تطوير العشوائيات يستفيد منها 28 من العاملين بإدارات المشروعات والتخطيط العمراني ووحدات تطوير العشوائيات، ويتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق التطوير الحضري.

 وتتضمن الدورة دور صندوق التنمية الحضرية في تطوير المناطق العشوائية بالتنسيق مع المحافظات، وطرق التدخل في المناطق العشوائية، وتحديد المناطق العشوائية من وجهة نظر التخطيط العمراني، ودور الجهات المانحة والجهود الذاتية وطرق الاستفادة منها، والتصالح والإزلالات والإعلانات ودورها في القضاء علي العشوائيات، وتطبيق برنامج GIS على العشوائيات، وكيفية تحديد المناطق العشوائية على الطبيعة، إضافة إلى ورش عمل تتخللها الدورة التدريبية عن جميع الموضوعات التي تتناولها.

وفى ضوء جهود الوزارة للتنسيق مع أجهزة الدولة لمواجهة المشكلة السكانية، أشار وزير التنمية المحلية إلي أن الاسبوع الجاري سيتضمن تنظيم دورة التقديرات السكانية باستخدام حزمة برامج  اسبكترام، ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان العام والوحدات الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية بالتعاون مع مشروع السياسات السكانية بالوزارة.

وأوضح أن الدورة تشمل مقدمة عن برنامج اسبكترام، وخلفية ديموجرافية عن مدخلات النموذج  Dempro، وورشة عمل لتشغيله بالسيناريوهات المختلفة لمتخذي القرار، وإستراتيجية تحليل البيانات، والخطوات الإجرائية لتحليل البيانات مقدمة عن برنامج SPSS، والاحصاءات الوصفية للبيانات (الأحادية والثنائية) وإدخال البيانات واستخراج الجداول، ورشة عمل  للتعريف على المسح الدريموجرافى الصحي واستخراج الجداول الوصفية.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة حريصة على رفع قدرات العاملين في برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وبناء قدراتهم على تحليل البيانات السكانية وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسئولية المجتمعية وتحليل الموقف السكاني.

وأوضح أن الوزارة قامت بتشكيل وحدات سكانية داخل دواوين عموم المحافظات وذلك لتنسيق أنشطة المديريات المختلفة وتوجيههاً إلى مناطق التدخل السريع والتي تشهد زيادة سكانية كبيرة داخل مراكز وقري المحافظات، لإزالة العقبات في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وحرصا منها على تفعيل أداء المديريات الخدمية المختلفة لما له من أثر كبير على تحسين أداء المحافظات في البرنامج السكاني.

هشام امنة التنمية المحلية سقارة دورة تدريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

الأعلى في مصر.. شهادة جديدة بعائد 85%| كيف تحصل عليها ؟

هل الأحد إجازة رسمية ؟.. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

موعد عيد الأضحى 2024.. كم عدد أيام إجازة العيد الكبير

بـ 600 ألف جنيه ..سيارات جديدة بعد تراجع الأوفر برايس

ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها ورشاقتها فى الجيم | شاهد

موضوعات متعلقة

عقب إجازة عيد الفطر.. التنمية المحلية تعلن استئناف الدورات التدريبية بمركز سقارة

ترشيحاتنا

بالأسماء .. مفاجأة في طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

فيديو احتجاز الحرس الثوري الإيراني سفينة إسرائيلية .. شاهد

فقد أمس.. جيش الاحتلال والشاباك يعلنان العثور على جثة المستوطن بنيامين أشيمير

تل أبيب ترد على احتجاز الحرس الثوري لسفينة إسرائيلية بالمطالبة بتصنيفه إرهابيا

توصيل الغاز الطبيعي على أقساط بـ40 جنيهًا شهريًا.. طاقة النواب تكشف التفاصيل

عقب إجازة عيد الفطر.. التنمية المحلية تعلن استئناف الدورات التدريبية بمركز سقارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوة..نسرين طافش تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بملابس البحر

بالجلد الأسود.. بوسي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فستان غادة عبدالرازق في جلسة تصوير العيد يثير الجدل| سعره خرافي

بملابس جريئة .. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

فيديو

سر خروجها بالدليل.. أمين الفتوى يثير الجدل: وزن روح الإنسان 1 جرام

رقصت بعد الصلاة .. سوزي الأردنية تثير الجدل مجددًا في عيد الفطر

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ