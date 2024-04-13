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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|أبل تتعهد بإصلاح خطأ في آيفون بعد انتقادات إسرائيلية.. وتحذير عاجل لمستخدمي Gmail و YouTube

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

إزالة العلم الفلسطيني.. أبل تتعهد بإصلاح خطأ في آيفون بعد انتقادات إسرائيلية


تعهدت شركة أبل الأمريكية بإصلاح ما اعتبرته “ ثغرة برمجية” في نظام تشغيل iOS الخاص بهواتف آيفون، حيث ستعمل الشركة على إزالة الرمز التعبيري للعلم الفلسطيني عند كتابة كلمة "القدس".

 

بأرخص سعر.. أفضل تابلت سامسونج في السوق المصري 

 

يعد جهاز تابلت Galaxy Tab A7 Lite من شركة سامسونج واحدًا من أفضل الأجهزة اللوحية التي تتميز بسعر رخيص مع إمكانات كبيرة تلائم الاستخدام اليومي العادي، وكذلك الاستخدام الخاص بالطلاب والشباب.    


تحذير عاجل لجميع مستخدمي Gmail و YouTube .. تفاصيل 

 

حذر خبراء للأمن السيبراني من عمليات احتيال تستهدف مستخدمي تطبيق البريد الإلكتروني Gmail وتطبيق الفيديو YouTube الأمر الذي يؤدي إلى سرقة البيانات الشخصية الخاصة بهم أو حتى إغلاق حساباتهم.    


بقوة شحن 125 وات.. موتورولا تحطم المقاييس بموبايل جبار 

 

تعتزم شركة موتورولا تقديم ميزة الشحن الفائق مع هاتفها المميز الجديد Motorola Edge 50 Pro إلى جانب بطارية كبيرة وعدد من المواصفات الكبيرة.


سامسونج تعتزم طرح الميزات الخاصة بـ Galaxy S24 لهذه الهواتف

 

كشفت تقارير أن شركة سامسونج تعمل على طرح ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها Galaxy AI وOne UI 6.1 إلى هواتفها الرائدة لعام 2022 في أوائل شهر مايو.

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