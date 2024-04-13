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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تعتزم طرح الميزات الخاصة بـ Galaxy S24 لهذه الهواتف

سامسونج تعتزم طرح
سامسونج تعتزم طرح الميزات الخاصة بـ Galaxy S24 لهذه الهواتف

كشفت تقارير أن شركة سامسونج تعمل على طرح ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها Galaxy AI وOne UI 6.1 إلى هواتفها الرائدة لعام 2022 في أوائل شهر مايو.

وأصدرت سامسونج واجهة One UI 6.1 مع ميزات Galaxy AI جنبًا إلى جنب مع إطلاق Galaxy S24 في أواخر يناير. بحسب Android Police.

وبعد شهرين من التفرد، قامت الشركة مؤخرًا بتوسيع One UI 6.1 وGalaxy AI إلى هواتفها الرئيسية لعام 2023، بما في ذلك Galaxy S23 وZ Fold 5 وFlip 5. 

ومن المتوقع أن ميزات Galaxy AI ستأتي أيضًا إلى Galaxy S22 وFold 4، على الرغم من أنه ليس هناك تأكيد رسمي من الشركة. 

ولن تحصل الهواتف الرائدة الأقدم مثل Galaxy S21 وFold 3 وFlip 3 إلا على Circle to Search وMagic Rewrite بسبب الأجزاء الداخلية القديمة.

 

وقدمت سامسونج إطارًا زمنيًا دقيقًا لإصدار One UI 6.1 لهواتف Galaxy الرائدة لعامي 2021 و2022 وما هي إمكانيات Galaxy AI التي ستحصل عليها. 

 

وأكد مشرف منتدى مجتمع سامسونج في كوريا الجنوبية في منشور أن One UI 6.1 سيأتي إلى أجهزة Galaxy التالية في أوائل شهر مايو إلى هذه الهواتف : 

Galaxy S22
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy Tab S8
Galaxy S21
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3

وفقًا للمشرف، ستحصل الهواتف على نفس ميزات Galaxy AI مثل Galaxy S23 FE. وهذا يعني أنهم سيتمكنون من الوصول إلى تحرير الصور المولد بالذكاء الاصطناعي، وترجمات المكالمات الهاتفية في الوقت الفعلي، ومساعدة الدردشة، ودائرة البحث، والخلفيات المولدة بالذكاء الاصطناعي.

 

وستكون ميزة Instant Slow-Mo هي الميزة الوحيدة المفقودة، والتي تتيح لك إبطاء أي فيديو عن طريق الضغط عليه لفترة طويلة.

 

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