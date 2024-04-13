بأرخص سعر.. أفضل تابلت سامسونج في السوق المصري

يعد جهاز تابلت Galaxy Tab A7 Lite من شركة سامسونج واحدًا من أفضل الأجهزة اللوحية التي تتميز بسعر رخيص مع إمكانات كبيرة تلائم الاستخدام اليومي العادي، وكذلك الاستخدام الخاص بالطلاب والشباب.

وجاء Galaxy Tab A7 Lite بشاشة من نوع LCD قياس 8.7 بوصة، مع دقة وضوح 800x1340 بكسل، كثافة بكسلات 179 نقطة لكل بوصة، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

ويقدم Galaxy Tab A7 Lite كاميرا خلفية رئيسية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي Galaxy Tab A7 Lite على بطارية كبيرة سعة 5100 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 15 وات، مع وزن إجمالي يبلغ 366 جرام.

ويعمل Galaxy Tab A7 Lite بمعالج من نوع Helio P22T بدقة تصنيع 12 نانومتر، ثماني النوى من إنتاج شركة "ميدياتك" التايوانية مع شريحة معالجة رسوميات الجرافيك PowerVR GE8320 يقترن مع ذاكرة عشوائية 3 جيجابايت رام و 32 جيجا بايت روم من سعة التخزين الأساسية يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.



ويبدأ جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab A7 Lite في السوق المصري من حوالي 7 آلاف و280 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .