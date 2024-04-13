عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بأرخص سعر.. أفضل تابلت سامسونج في السوق المصري

جهاز تابلت سامسونج
جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab A7 Lite

يعد جهاز تابلت Galaxy Tab A7 Lite من شركة سامسونج واحدًا من أفضل الأجهزة اللوحية التي تتميز بسعر رخيص مع إمكانات كبيرة تلائم الاستخدام اليومي العادي، وكذلك الاستخدام الخاص بالطلاب والشباب.     

 

وجاء Galaxy Tab A7 Lite بشاشة من نوع LCD قياس 8.7 بوصة، مع دقة وضوح 800x1340 بكسل، كثافة بكسلات 179 نقطة لكل بوصة، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية. 

 

ويقدم Galaxy Tab A7 Lite كاميرا خلفية رئيسية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويحتوي Galaxy Tab A7 Lite على بطارية كبيرة سعة 5100 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 15 وات، مع وزن إجمالي يبلغ 366 جرام. 

 

ويعمل Galaxy Tab A7 Lite بمعالج من نوع Helio P22T بدقة تصنيع 12 نانومتر، ثماني النوى من إنتاج شركة "ميدياتك" التايوانية مع شريحة معالجة رسوميات الجرافيك PowerVR GE8320 يقترن مع ذاكرة عشوائية 3 جيجابايت رام و 32 جيجا بايت روم من سعة التخزين الأساسية يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.


ويبدأ جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab A7 Lite في السوق المصري من حوالي 7 آلاف  و280 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

الأعلى في مصر.. شهادة جديدة بعائد 85%| كيف تحصل عليها ؟

هل الأحد إجازة رسمية ؟.. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

توصيل الغاز الطبيعي على أقساط بـ40 جنيهًا شهريًا.. طاقة النواب تكشف التفاصيل

بـ 600 ألف جنيه ..سيارات جديدة بعد تراجع الأوفر برايس

موعد عيد الأضحى 2024.. كم عدد أيام إجازة العيد الكبير

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يعلن استهداف أربعة مواقع لحزب الله جنوب لبنان

تسمم 17 عاملًا زراعيًا بسبب تناول رنجة في سهل بركة بالوادي الجديد

طفل يدهس والدته بالسيارة.. والأم تقاضي تسلا| ما القصة؟

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية حول الطقس خلال الأيام المقبلة

قناة السويس الصغيرة.. مصر تستعد لمشروع ضخم بتكلفة 1.5 مليار جنيه استرليني

محمد صلاح خارج الحسابات..صدمة في ليفربول بعد اختيار كلوب للاعب الأكثر جاهزية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريهان حسين تستعرض أناقتها على البحر| شاهد

بالمايوة..نسرين طافش تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بملابس البحر

بالجلد الأسود.. بوسي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فستان غادة عبدالرازق في جلسة تصوير العيد يثير الجدل| سعره خرافي

فيديو

سر خروجها بالدليل.. أمين الفتوى يثير الجدل: وزن روح الإنسان 1 جرام

رقصت بعد الصلاة .. سوزي الأردنية تثير الجدل مجددًا في عيد الفطر

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ