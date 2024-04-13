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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستوطنون يطلقون النار على مركبات للفلسطينيين بالضفة.. ورد من المقاومة

مستوطنون
مستوطنون

شنت مجموعات من المستوطنين هجمات على المواطنين الفلسطينيين في أنحاء عدة من الضفة الغربية المحتلة في استمرار للاعتداءات الإجرامية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وهاجم مستوطنون رعاة أغنام بمنطقة الشومرة في البادية في مسافر يطا جنوب الخليل وقام جيش الاحتلال باعتقال اثنين من رعاة الأغنام.

كما أطلقت ميلشيات المستوطنين النار تجاه مركبات قرب طريق المعرجات بين رام الله وأريحا.

يأتي ذلك بينما رد مقاومين في بلدة المغير شرق  رام الله بالتصدي لقطعان المستوطنين وقاموا باستهدافهم بصليات من الرصاص.

واعلنت سرايا القدس مجموعات قباطية الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وكافة فصائل المقاومة عن جهوزية جميع مجاهديها لصد أي إعتداء او أي هجوم من ميلشيات المستوطنين الجبناء في أي مكان وبلدة نستطيع الوصول إليها في جميع أنحاء الضفة وأن أي فرصة تتاح لنا سنقوم بمهاجمة الحواجز والمستوطنات واماكن تواجد جنود و آليات الإحتلال ومستوطنيه الذين يعتدون على أهلنا وشعبنا ونساء المسلمين أجمع  بكل ما أمدنا الله من قوة وأن صلياتنا وعبواتنا المتفجرة والناسفة جاهزة للدفاع عن ديننا ومقدساتنا الإسلامية وشعبنا الصامد المرابط العظيم.

ودعت جميع الأهل في الضفة الغربية لصد هجوم المستوطنين ومهاجمة جميع أماكن تواجدهم وجميع مستوطناتهم لقد حان الوقت لتخرج الضفة عن بُكرة أبيها ولنتوحد جميعاً في أرض الرباط والجهاد.

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