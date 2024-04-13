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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 10 أشخاص في القصف الأوكراني على منطقة زابوريزهيا

صدى البلد

قال مسؤول نصبته روسيا في منطقة زابوريزهيا بجنوب أوكرانيا، اليوم السبت، إن قصف الجيش الأوكراني أدى إلى مقتل عشرة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في بلدة توكماك.


وقال يفغيني باليتسكي، أكبر مسؤول عينته موسكو في منطقة زابوريزهيا، إن 18 شخصا أصيبوا في القصف الذي وقع مساء الجمعة.


وقال عبر تطبيق الرسائل تليجرام:"تم الإبلاغ عن فقدان شخصين. وتستمر عملية إزالة الحطام والبحث".

وقال مسؤول محلي آخر عينته روسيا، فلاديمير روجوف، على قناته على تيليغرام، إن خمسة منازل دمرت جزئيا.
ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من رواية الأحداث.


وتعتبر زابوريزهيا هي واحدة من أربع مناطق أوكرانية احتلتها القوات الروسية جزئيًا وضمتها موسكو رسميًا منذ حرب فبراير 2022.

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