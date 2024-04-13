أبل تواجه دعوى قضائية في المملكة المتحدة تعويضاتها تصل لـ مليار دولار

تواجه شركة أبل الأمريكية دعوى قضائية من قبل عشرات المطورين الذين يطالبون بتعويضات تصل قيمتها إلى مليار دولار في المملكة المتحدة.

وتزعم الدعوى أن شركة أبل فرضت على المطورين المعنيين رسوم عمولة غير عادلة تصل إلى 30٪ على مشتريات التطبيقات والمحتويات الأخرى.

ويقول المدعون إن شركة أبل تستغل موقعها المهيمن في السوق لتوزيع التطبيقات على هواتف آيفون وأجهزة أبل الأخرى، وبالتالي فإنهم يسعون للحصول على تعويضات.

وجادل محامي شركة أبل في جلسة استماع في يناير بأن المطورين لا يمكنهم رفع دعوى في المملكة المتحدة ما لم يتم فرض رسوم عليهم مقابل عمليات الشراء التي تتم من خلال متجر التطبيقات في المملكة المتحدة.

وقضت محكمة بريطانية بإمكانية رفع الدعوى، وبالتالي ستنتقل إلى المحاكمة، إلا أنه بحسب خبراء فإن هذه الخطوة لن تتم على الأرجح إلا في العام المقبل.