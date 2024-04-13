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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: الهجمات المسعورة لميليشيات المستوطنين بإشراف حكومة الاحتلال

صدى البلد

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، إن هجمات المستوطنين تتطلب من قيادة السلطة وأجهزة الأمن بالضفة الاستنفار وممارسة دورها لحماية شعب فلسطين.


وأضافت حركة حماس، أن الهجمات المسعورة لميليشيات المستوطنين بإشراف حكومة المستوطنين الفاشية جريمة حرب موصوفة.

وأكدت حركة حماس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "صعد من حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة خلال أيام عيد الفطر وضاعف من استهداف المدنيين وارتكاب المجازر.

وشنت مجموعات من المستوطنين هجمات على المواطنين الفلسطينيين في أنحاء عدة من الضفة الغربية المحتلة في استمرار للاعتداءات الإجرامية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وهاجم مستوطنون رعاة أغنام بمنطقة الشومرة في البادية في مسافر يطا جنوب الخليل وقام جيش الاحتلال باعتقال اثنين من رعاة الأغنام.

كما أطلقت ميلشيات المستوطنين النار تجاه مركبات قرب طريق المعرجات بين رام الله وأريحا.

يأتي ذلك بينما رد مقاومين في بلدة المغير شرق  رام الله بالتصدي لقطعان المستوطنين وقاموا باستهدافهم بصليات من الرصاص.

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