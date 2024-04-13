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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى تحسبا للعدوان الإيراني المرتقب

إسرائيل تعلن 'حالة
إسرائيل تعلن 'حالة التأهب القصوى' تحسبا للعدوان الإيراني

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في بيان بالفيديو صدر يوم السبت، إن إسرائيل في 'حالة تأهب قصوى' تحسبا 'للعدوان الإيراني'.

وقال هاغاري إن 'إيران تقوم بتمويل وتدريب وتسليح وكلاء الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه'، مدعيا أن البلاد هي 'أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم'.

وقال هاغاري إن إيران 'ستتحمل عواقب اختيارها تصعيد الوضع أكثر'، مضيفا أن إسرائيل زادت من استعدادها ضد 'المزيد من العدوان الإيراني، ونحن مستعدون أيضا للرد'.
في الساعات الأولى من صباح السبت، استولت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على سفينة شحن في 'عملية مروحية بالقرب من مضيق هرمز'، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 'إيرنا'.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، في منشور على موقع X، إن سفينة الشحن التي استولت عليها إيران تابعة 'لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي'، داعيا 'الاتحاد الأوروبي والعالم الحر إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني على الفور منظمة إرهابية'. ومعاقبة إيران الآن”.

وتوعدت إيران بالرد على إسرائيل ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في سوريا. وتتوقع الولايات المتحدة حاليًا أن تنفذ إيران ضربات ضد أهداف متعددة داخل إسرائيل، وأن وكلاء إيران قد يشاركون أيضًا في تنفيذ الهجمات، حسبما تقول المصادر، وهو ما قد يمثل تصعيدًا كبيرًا.
 

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