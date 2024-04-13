الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتقدم علي لوتون بهدف نظيف في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر سيتي على لوتون تاون بهدف مبكر في الشوط الأول، في المباراة المقامة حالياً على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز،

سجل دايكي هاشيوكا هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، ليمنح مانشستر سيتي التقدم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لهذه المباراة كالتالي: إيدرسون في حراسة المرمى، ولويس، أكانجي، دياز، جفارديول في الدفاع، وكوفاسيتش، نونيس، دي بروين، ألفاريز في خط الوسط، ودوكو وهالاند في الهجوم.

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بعد أن فاز في 21 مباراة وتعادل في 7 وخسر في 3، وسجل 71 هدفًا وتلقى 31 هدفًا.

ويقع لوتون تاون، في المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة، حيث حقق 6 انتصارات و7 تعادلات و19 هزيمة، وسجل 25 هدفًا وتلقى 45 هدفًا.