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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتى ضد لوتون تاون فى الدورى الإنجليزى والقناة الناقلة

صدى البلد

يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة لوتون تاون مساء اليوم، السبت، في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-24، ومن المتوقع أن تكون المباراة اختبارًا سهلاً للفريق الأول.

مباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون ستُقام في ملعب الإمارات في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وستُبث على قناة beIN Sports HD 1.

وفي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 70 نقطة، بينما يقبع لوتون تاون في المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.

مانشستر سيتي يسعى لاستمرار نتائجه الإيجابية في الدوري ومواصلة المنافسة على الصدارة، بينما يسعى لوتون تاون لتحقيق نتيجة إيجابية لتجنب مراكز الهبوط.

ويتصدر النجم النرويجي إيرلينج هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفًا، ويسعى لتسجيل المزيد من الأهداف للتنافس على جائزة الحذاء الذهبي.

الدوري الانجليزي الممتاز beIN Sports HD 1 هدافي الدوري الإنجليزي ترتيب الدوري الانجليزي مانشستر سيتي لوتون تاون

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