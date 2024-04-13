تشكيل ريال مدريد لمواجهة مايوركا بالدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد، التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة ريال ومايوركا ضمن الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وجاءت التشكيلة كما يلي:

- حراسة المرمى: لونين.

- الدفاع: ميندي، ناتشو، روديجر.

- الوسط: لوكاس فاسكيز، مودريتش، تشواميني، فالفيردي.

- الهجوم: بيلينجهام، براهيم دياز، خوسيلو.

يحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، ويحتاج الفوز في مباراة اليوم للتقدم نحو استعادة لقب الدوري.

كما يدخل ريال مدريد هذه المباراة وعينه على مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل في مباراة الذهاب.