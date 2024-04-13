اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن طاقم حكام مباراة القمة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي، بأنه لم يتدخل في اختيارات بيريرا، رئيس لجنة الحكام بشأن طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "اتحاد الكرة : بيريرا ابلغنا بطاقم تحكيم القمة بقيادة إبراهيم نور الدين ولا نتدخل في اختياراته"

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، في السابعة مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

