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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور رئيس أساقفة الكنيسة .. انطلاق برنامج أساسيات المشورة للخدام

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي

نظمت لجنة خدمة الأسرة بالكنيسة الأسقفية، "برنامج اساسيات المشورة للخدام"، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وأكد رئيس الأساقفة على أهمية دور الخدام في خدمة الأسرة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج سيساعد الخدام في تنمية خدمة الكنيسة والمجتمع.

يهدف البرنامج إلى تعليم علم النفس والمشورة للخدام، حيث انضم له ٥٠ من قساوسة وخدام الكنيسة الأسقفية، ليستمر البرنامج لمدة عام، وعلى أن يحضر المتدربين محاضراته المكثفة كل شهرين.

يشترك في تقديم المادة الدراسية الدكتور ماجد عزمي رئيس المكتب الإقليمي بأسيوط التابع للمجلس القومي للصحة النفسية واستشاري الطب النفسي للأطفال والمشورة الزوجية، والدكتورة نجوى سامي ماجستير الأداب في علم النفس والمشورة.

الجدير بالذكر أن لجنة خدمة الأسرة بالكنيسة الأسقفية، أسستها الكنيسة خصيصاً لمساندة وتدعيم الكنائس والرعاة لتطوير وتنمية خدمة الأسرة، وتدريب الخدام والقادة المهتمين بالخدمة على مهارات التعليم الأسري والمشورة الأُسرية، داخل إبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر، وذلك إيمانًا من الكنيسة بأن الأسرة السليمة هي أساس الكنيسة الصحيحة والمجتمع الأفضل.

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