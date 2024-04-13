وزيرة خارجية هولندا : قلقون من تهديدات إيران لإسرائيل

أعربت وزيرة الخارجية الهولندية هانكي بروينز سلوت، اليوم السبت، لنظيرها الإيراني أمير عبد اللهيان هاتفيًا عن قلقها البالغ إزاء تهديدات بلاده لإسرائيل.



وأوضحت وزيرة الخارجية الهولندية، لنظيرها الإيراني أن طهران يجب ألا تهاجم إسرائيل ويجب أن تتخذ إجراءات لخفض التصعيد.



وقامت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بالاستيلاء على سفينة في مضيق هرمز، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وبشكل رسمي استولت القوات الإيرانية على السفينة البرتغالية "MSC ARIES" بمضيق هرمز.

ونفذت القوات البحرية للحرس الثوري الايراني عملية انزال جوي فوق السفينة MSC ARIES بواسطة مروحية حربية.

وقال الجيش البريطاني ان جهة مجهولة ربما صعدت على متن سفينة بالقرب من مضيق هرمز الحيوي وأنها على الأغلب مجموعة تابعة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.