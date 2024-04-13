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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن تفاصيل مسابقة الإيفاد الدائم لغات لعام 2024

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة من خريجي كلية اللغات والترجمة وأقسام اللغات الأجنبية بالكليات الأزهرية للإيفاد الدائم (لغات) لعام ٢٠٢٤م.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه يشترط في المتقدم أن تتوفر في المتقدم الشروط الآتية :
1- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة  .
2- أن يكون قـد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن ثلاث سنوات عند تاريخ نشر هذا الإعلان .
3- أن يكون حاصلا في تقارير الكفاءة على مرتبة ممتاز خلال العامين الأخيرين.
4- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين ٢٠٢٢/٢٠٢٣م.
5- أن لا يزيد السن عن (55) عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.
6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في : ( الـقـرآن الكريم كاملا - العقيدة - التفسير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه - الفقه وأصوله - السيرة النبوية والثقافة العامة - اللغة الأجنبية المتخصص فيها ).
٧-  أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة .
٨ - أن يكون حسن السير والسلوك.
٩- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر ؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.
١٠-  أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية - غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يلغ القرار ، أو تسحب التوصية .
١١- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وتقدم الطلبات على موقع الوزارة الرسمي (أوقاف أون لاين) ، على الرابط التالي من هنا

ويستمر التقديم لمدة (15) يومًا اعتبارًا من تاريخ النشر ، على أن يكون المتقدم مستوفيًا كافة الشروط ، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة ، وسيتم نشر أسماء المتقدمين لأداء اختبارات التصفية الأولية والنهائية على موقع الوزارة , ويتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية ، علمًا بأن اختبارات التصفية النهائية ستكون مركزية على مرحلتين : الأولى : تحريرية ، والثانية : شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية 

وزارة الأوقاف مسابقة أئمة خريجي كلية اللغات اللغات والترجمة الكليات الأزهرية

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