لهذا السبب.. وزير الدفاع الإسرائيلي يجري تقييما مع رئيس أركان جيش الاحتلال

قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم السبت، إنه يجري تقييما مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي ومسؤولين دفاعيين آخرين.

ويأتي اللقاء وسط هجوم إيراني مرتقب على إسرائيل.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي عن تعزيز منظمة الدفاع الجوي تحسبًا لأي هجوم إيراني مرتقب يأتي ردا على قصف إسرائيل السفارة الإيرانية في دمشق في وقت سابق.

وتحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم السبت 'لمناقشة التهديدات الإقليمية العاجلة وأكد دعم الولايات المتحدة الثابت للدفاع عن إسرائيل'، وفقًا لبيان صادر عن السكرتير الصحفي للبنتاغون الميجر جنرال بات رايدر.

وقال لويد اوستين وفقا لما نقلته عنه وسائل اعلام أمريكية

وقال رايدر في القراءة الموجزة إن أوستن كرر “أن إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأمريكي الكامل للدفاع عن إسرائيل ضد أي هجمات من قبل إيران ووكلائها الإقليميين”.

تحدث كل من أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين مع جالانت في الأيام الأخيرة حيث كانت الولايات المتحدة وإسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبًا لهجوم انتقامي محتمل من قبل إيران.