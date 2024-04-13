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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ياسر قمر: الأهلي قادر على تنظيم نسخة استثنائية لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة

صدى البلد

أكد ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن الأهلي قادر على تنظيم نسخة استثنائية لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي ‏يستضيفها على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.‏

أوضح خلال كلمته في الاجتماع الفني للبطولة الذي عقد مساء اليوم أن الفترة الماضية شهدت تعاونًا مستمرًّا وتنسيقًا مكثفًا مع النادي الأهلي والاتحاد الإفريقي ونظيره المصري، في ظل ‏تكاتف الجهود من أجل خروج البطولة بصورة مشرفة.‏

وشدد على أن تنظيم الأهلي للبطولة بهذا العدد من الفرق المشاركة، وفي ظل كونها مؤهلة لبطولة العالم، يتوافق مع استضافة ‏مصر للعديد من الفعاليات العالمية بشكل عام، ويعزز مكانتها الخارجية.‏

وتقام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال في الفترة من 12 - 24 أبريل الجاري، على صالتي الأمير عبد الله الفيصل ‏والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.‏

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