متحدث الاحتلال الإسرائيلي: الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية

أكد يواف جالانت، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات، مشيرا إلى أنه مستعدون دفاعيا وهجوميا في مستويات مختلفة ونتعاون مع الولايات المتحدة في ذلك.

وقال يواف جالانت، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أنه نحاول أن نمنع وصول الطائرات الإيرانية المسيرة إلى إسرائيل، مؤكدا ان إيران أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل والدفاعات جاهزة للتعامل.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن المسيرات الإيرانية ستحتاج ساعات للوصول لإسرائيل وصفارات الإنذار ستدوي في أي منطقة تهددها المسيرات.

