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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شقيقين في حادث بالطريق الزراعي بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

لقي شقيقان مصرعهما بينما أصيب شخصان آخران بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، مساء اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية.

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وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه القاهرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي تحمل رقم 5937 م ل ص مع سيارة نقل ثقيل تحمل رقم 8452 ب ن و، مما نتج عنه مصرع شخصين شقيقين، وإصابة شخصين آخرين بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من لوزة عبدالعزيز عيد، ربه منزل 70 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، اشتباه نزيف بالمخ جرح بالجبهة، اشتباه كسر بالساعد الأيسر، اشتباه كسر الفخذ الأيسر، كدمة بالرقبة، زينب عبد الموجود عبد العزيز ربة منزل 33 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسرى، وتم نقلهما إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم.

بينما توفيت هاجر محمد سعيد خطاب، 14 عاما، وشقيقها سعيد محمد سعيد خطاب 12 عاما، وجميعهم مقيمون قرية ميت يزيد بمركز كوم حمادة، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة حادث تصادم سيارة مستشفى ايتاي البارود وقوع حادث تصادم

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