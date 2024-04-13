مراسل صحفي ينهي حياة شخص ويصيب طليقته وصغيرا بالبحيرة .. القصة الكاملة

تدخل الشيطان بينهما لتتطور الخلافات الأسرية، والتي امتدت إلي ساحات المحاكم، إلى واقعة مؤسفة شهدتها حديقة نادي المعلمين بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، فى ثالث أيام عيد الفطر، حيث نشبت مشادة كلامية بين م.ال، مراسل صحفي وطليقته أثناء تنفيذ حكم الرؤية، تطورت لمشاجرة بالأيدي في المكان المخصص لتنفيذ حكم الرؤية، والذي تحول إلى حالة فزع بين المتواجدين بالحديقة بعد إطلاق الأعيرة النارية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع مشاجرة بين زوج وطليقته داخل نادي المعلمين، أثناء تنفيذ حكم الرؤية، فنشب بينهما مشاجرة وعلى إثرها أطلق النيران عليها من سلاحه الخاص، وخلال فض الاشتباك أصيب شخص آخر بطلق ناري مما أدي لوفاته في الحال، وأصيب صغير أيضا بطلق ناري.

أسفر الحادث عن إصابة طليقة المتهم سحر.ع.ا، 23 عاما، ربة منزل، مقيمة بولين بمركز كفر الدوار، طلقة بالظهر، والطفل أحمد تامر، 5 سنوات، طلقة بالساق اليسري، بينما توفي فتحي محمود عبد السلام،33 عاما، عامل، بطلق ناري، تم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، جهودها لسرعة ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.