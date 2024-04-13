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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 12 شخصًا في حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

لقيت ٣ فتيات مصرعهن وأصيبت ٩ أخريات في حادث تصادم دراجة بخارية “تروسيكل” بسيارة ميكروباص بطريق جناكليس - أبو المطامير الصحراوي في محافظة البحيرة.

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وأخطرت الأجهزة المعنية بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية “تروسيكل” وسيارة ميكروباص بطريق جناكليس - أبو المطامير الصحراوي في محافظة البحيرة  مما أسفر  عن ٩ مصابين و٣ وفيات.


تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ابوالمطامير العام  لتلقى الإسعافات والعلاجات اللازمة ووضع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 

والمصابون في الحادث هم كلٌّ من: " محمد خ ا، 29 عامًا " مصابة بكسر مضاعف بالساق اليمنى و" أمال م ع، 40 عامًا" سحجات متفرقة بالجسم و" أسماء م ح ٢٧ عامًا " مقيمة بالمحمودية اشتباه كسر بالفخذ الايمن و" شروق ا ق 21 عامًا" مصابة بسحجات متفرقه بالجسم.

و" حنان ب س ١٢ عامًا " كدمات متفرقه بالجسم و"شيماء ع ر ٢٠ عامًا" مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج و" فاطمه خ ح١٦ عامًا “ مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واميره  م ٢٥ عامًا ” كفر الدوار اشتباه نزيف المخ وكسور متعددة و نسمه خ، 20 عامًا “ مصابة بكسر بالذراع الايمن إضافة إلي ثلاث متوفين  وهم “ولاء ب س 18 عامً”  و ” رحمه ص ف 21 عامًا " وجثه مجهوله الهوية.

وتم نقل جميع المصابين الى مستشفى ابو المطامير لتلقى الإسعافات والعلاجات اللازمة ووضع الجثامين بثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وجاري المتابعة. 

البحيرة حادث تصادم مصرع واصابة وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص إصابة 12 شخص

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