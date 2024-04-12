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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحفي يضرب طليقته بالرصاص ومصرع شخص غريب بمكان إطلاق النار في البحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد نادي المعلمين بمدينة كفر الدوار شمال محافظة البحيرة، مساء اليوم الجمعة، إطلاق مراسل صحفي بإحدى الصحف، النيران على طليقته في أثناء تنفيذ حكم رؤية ما تسبب في إصابتها وصغير وأحد الأشخاص الموجودين خلال فض الاشتباك، ما أدى إلى مصرع الأخير، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع مشاجرة بين زوج وطليقته داخل نادي المعلمين، أثناء تنفيذ حكم الرؤية، وعلى أثره أطلق النيران عليها من سلاحه الخاص، وخلال فض الاشتباك أصيب شخص آخر بطلق ناري ما أدى إلى وفاته في الحال، وأصيب صغير أيضا.

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تم نقل جثة الشخص الذي يدعى فتحي عبد السلام 33 عاما، إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

ويكثف ضباط المباحث بكفر الدوار، جهودهم لضبط مرتكب الجريمة.

البحيرة الأجهزة الامنية حكم الرؤية شرطة كفر الدوار ضباط المباحث ضبط مرتكب الجريمة طلق ناري

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