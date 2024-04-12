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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مدينة ألعاب جديدة بالمنطقة اللوجستية في دمنهور| تفاصيل

مدينة العاب كارفور
مدينة العاب كارفور City mall damanhour بدمنهور

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة  عن  افتتاح مدينة العاب بالطريق الزراعى بدمنهور أمام جامعة دمنهور ضمن مشروعات المنطقة اللوجستية  وتعد أكبر منطقة ترفيهية بدمنهور حيث تضم عدد كبير من الملاهي والألعاب والتى تناسب فئات عمرية مختلفة.

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مدينة العاب كارفور City mall damanhour  بدمنهور
مدينة العاب كارفور City mall damanhour  بدمنهور
مدينة العاب كارفور City mall damanhour  بدمنهور

وأكدت  نائب محافظ البحيرة على تشجيع الاستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الاستثماري وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية وإلتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم. 

ومن الجدير بالذكر أن المنطقة اللوجيستية، مقامة على مساحة ٩٦ فداناً لخدمة حوالى ١٠ مليون نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بإجمالي استثمارات ١٠ مليارات جنيه مع فى توفير ما يقرب من ٢٥ ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

حيث تضم عدد كبير من المحلات والماركات العالمية والمحلية وأماكن تجارية مفتوحة تحتوي على معارض سيارات ومراكز صيانة تابعة لها بالإضافة إلى مناطق انتظار سيارات ومنطقة مطاعم وكافيات وسينمات ومجموعة معارض متخصصة ومناطق خضراء ومنطقة انتظار سيارات ضخمة ومنطقة بنوك وخدمات شاملة بالإضافة إلى منطقة للكيدز إريا.

البحيرة الدكتورة نهال بلبع الملاهي والالعاب المنطقة اللوجستية بدمنهور الطريق الزراعي بدمنهور

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