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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

البحيرة .. سقوط سيارة ميكروباص بركابها في ترعة المحمودية| صور

سقوط سيارة ميكروباص
سقوط سيارة ميكروباص بركابها في مياه ترعة المحمودية

انحرفت سيارة ميكروباص اليوم، عن مسارها ووقعت داخل ترعة المحمودية بالبحيرة بركابها، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

سقوط سيارة ميكروباص بركابها في مياه ترعة المحمودية
سقوط سيارة ميكروباص بركابها في مياه ترعة المحمودية
سقوط سيارة ميكروباص بركابها في مياه ترعة المحمودية
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بسلاحه الخاص| مراسل صحفي يقـ.تل شخصا ويصيب طليقته وطفلا بالبحيرة.. القصة الكاملة

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مصرع وإصابة 12 شخصًا في حادث تصادم بالبحيرة

تجمع العشرات من المواطنين في مكان الحادث، للمشاركة في إنقاذ المواطنين من داخل الترعة عقب انقلاب الميكروباص بداخلها.

في وقت سابق، شهد الطريق الصحراوي القاهرة- الإسكندرية، اليوم السبت، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع تروسيكل، مما أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص بينهم جثة مجهولة الهوية، وإصابة 9 أشخاص آخرين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البحيرة انقلاب الميكروباص حادث تصادم مكان الحادث ترعة المحمودية سيارة ميكروباص

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