البحيرة .. سقوط سيارة ميكروباص بركابها في ترعة المحمودية| صور

انحرفت سيارة ميكروباص اليوم، عن مسارها ووقعت داخل ترعة المحمودية بالبحيرة بركابها، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

سقوط سيارة ميكروباص بركابها في مياه ترعة المحمودية

سقوط سيارة ميكروباص بركابها في مياه ترعة المحمودية

سقوط سيارة ميكروباص بركابها في مياه ترعة المحمودية

تجمع العشرات من المواطنين في مكان الحادث، للمشاركة في إنقاذ المواطنين من داخل الترعة عقب انقلاب الميكروباص بداخلها.

في وقت سابق، شهد الطريق الصحراوي القاهرة- الإسكندرية، اليوم السبت، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع تروسيكل، مما أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص بينهم جثة مجهولة الهوية، وإصابة 9 أشخاص آخرين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.