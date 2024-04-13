انطلاق دفعة ثالثة من المسيرات الإيرانية تجاه إسرائيل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية ، اليوم السبت، بانطلاق دفعة ثالثة من المسيّرات الإيرانية تجاه إسرائيل.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، البدء في عملية بمسيّرات وصواريخ ردا على هجوم إسرائيل على قنصلية إيران بدمشق.



أكد الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على أهداف إسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، بإنطلاق أكثر من 50 طائرة مسيرة إيرانية باتجاه إسرائيل.

وبدأت إيران ، اليوم السبت، في شن هجوم واسع على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات بدون طيار.

وورد في نبأ عاجل منذ قليل ، بأن إيران تشن هجوما واسعاً على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات بدون طيار.

وكان موقع واينت أفاد عن تقديرات إسرائيلية، بأن إيران تستهدف إسرائيل بعشرات الطائرات المسيّرة.