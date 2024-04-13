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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تسبب فى وفاة الملايين آخرهم شيرين سيف النصر .. كيف تحمى نفسك من هذا المرض

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر

أثار خبر وفاة شيرين سيف النصر حالة كبيرة من الحزن بين جمهور السوشيال ميديا ومحبيها من مختلف الأعمار خاصة جيل الثمانينات والتسعينات الذي شهد “مين ما يحبش فاطمة” وأجمل أعمالها الفنية.

وكانت وفاة الفنانة شيرين سيف النصر صباح اليوم عن عمر الـ 56 عاما ولم يعلن أهلها خبر الوفاة إلا بعد انتهاء إجراءات الدفن فى وقت متأخر من اليوم.

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وكان تأجيل إعلان خبر وفاة شيرين سيف النصر بناء على وصيتها لعائلتها ورغم اعتزالها منذ سنوات طويلة إلا أن الجمهور مازال متعلق بها وكان يرغب الكثير منهم فى حضور جنازتها.

وكان سبب وفاة شيرين سيف النصر هو هبوط حاد فى الدورة الدموية وهو من أكثر أسباب الوفاة انتشارا بين جميع الأعمار وراح ضحيته ملايين الأشخاص طوال عقود طويلة.

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر

ووفقا لما جاء فى موقع مايو كلينك فإن الهبوط الحاد في الدورة الدموية (Orthostatic hypotension) حالة طبية تحدث عندما ينخفض ضغط الدم بشكل مفاجئ عند الوقوف من وضعية الجلوس أو الاستلقاء وقد يسبب ذلك الشعور بالدوار أو الدوخة أو حتى الإغماء.


الوقاية من الهبوط الحاد 

 

شرب الكثير من السوائل

 يساعد شرب الماء بانتظام على الحفاظ على ترطيب الجسم ومنع الجفاف، أحد أهم أسباب الهبوط الحاد في الدورة الدموية.


النهوض ببطء

عند الوقوف من وضعية الجلوس أو الاستلقاء، قم بذلك ببطء. امنح جسمك بعض الوقت للتكيف مع تغير وضعية الجسم.


ارتداء الجوارب الضاغطة

 تساعد الجوارب الضاغطة على تحسين تدفق الدم في الساقين، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالهبوط الحاد في الدورة الدموية.


تجنب الكافيين والكحول

يمكن أن يؤدي الكافيين والكحول إلى تفاقم أعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية.

الاقعلاع عن القهوة والكافيين
الاقعلاع عن القهوة والكافيين


تناول وجبات صغيرة متكررة

يساعد تناول وجبات صغيرة متكررة على الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالهبوط الحاد في الدورة الدموية.


ممارسة الرياضة بانتظام

تساعد ممارسة الرياضة بانتظام على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالهبوط الحاد في الدورة الدموية.


الحفاظ على وزن صحي

 يمكن أن يؤدي السمنة إلى زيادة خطر الإصابة بالهبوط الحاد في الدورة الدموية.


التوقف عن التدخين

التدخين من العوامل الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك الهبوط الحاد في الدورة الدموية.

الاقلاع عن التدخين
الاقلاع عن التدخين


استشارة الطبيب

 إذا كنت تعاني من أعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية، فمن المهم استشارة الطبيب لتحديد السبب الكامن وراء ذلك والحصول على العلاج المناسب.

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