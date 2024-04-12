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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

وفاة رياضي أمريكي شهير .. اعرف السبب|تفاصيل

كرة القدم الأمريكية
كرة القدم الأمريكية

أثار خبر وفاة لاعب كرة القدم الأمريكية الشهير أو جى سيمبسون اهتماما كبيرا بين رواد السوشيال ميديا.
وجاءت وفاة لاعب كرة القدم الشهير في عمر الـ 76 بعد معاناة شديدة مع المرض.

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وكان سبب وفاة لاعب كرة القدم أو جى سيمبسون هو مرض سرطان البروستاتا الذي اصيب به مؤخرا.

وكان لاعب كرة القدم أو جي سيمبسون يحصل على شعبية عالمية في أوائل التسعينات ولكن كل هذا انتهى بعد اتهامه بقتل زوجته وصديقها رغم تبرئته من المحكمة.

ويعد سرطان البروستاتا من اخطر الامراض التي تهدد الرجال في العالم وله العديد من المضاعفات.

أو جى سيمبسون
أو جى سيمبسون

وبعد وفاة لاعب كرة القدم العالمي أو جى سيمبسون نعرض لكم أهم أسباب سرطان البروستاتا وفقا لما جاء في موقع مايو كلينك.


أسباب وعوامل خطر الإصابة:

العمر: تزداد فرص الإصابة بسرطان البروستاتا مع تقدم العمر.

التاريخ العائلي: إذا كان لديك أب أو أخ أو ابن مصاب بمرض سرطان البروستاتا، فإنك تكون أكثر عرضة للإصابة به.

العرق: الرجال من أصل أفريقي أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا العدواني من الرجال البيض أو الآسيويين.

التغييرات الجينية: بعض التغييرات في جيناتك قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

السمنة: الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة أو السمنة أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا العدواني.

النظام الغذائي: بعض الدراسات تشير إلى أن اتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء أو منتجات الألبان قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، بينما قد يكون اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات مفيدًا.

التعرض للهرمونات: التعرض لهرمون التستوستيرون لفترة طويلة من الزمن قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

من المهم ملاحظة أن وجود أحد عوامل الخطر هذه لا يعني بالضرورة أنك ستصاب بسرطان البروستاتا ولكن تحدث إلى طبيبك حول كيفية خفض الخطر و مواعيد اختبارات الفحص الدورية المناسبة لك.

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