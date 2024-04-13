سبب وفاة شيرين سيف النصر .. الإسعافات الأولية للمصابين بهبوط الدورة الدموية

رحلت الفنانة شيرين سيف النصر عن عالمنا صباح اليوم فى عمر الـ 56 عاما وسط صدمة كبيرة بين محبيها من جيل الثمانينيات والتسعينيات.

وكانت الفنانة شيرين سيف النصر من أشهر الفنانات فى الوطن العربي حينها بسبب جمالها الطبيعي وطلتها المميزة إلى جانب أعمالها الفنية التى تركت بصمة فى ذاكرتنا.

وأعلن المقربين منها أن سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر هو هبوط حاد في الدورة الدموية وللأسف هذه الحالة من أشهر أسباب الوفاة منذ عقود طويلة وتصيب مختلف الأعمار.

وهبوط الدورة الدموية الذي تسبب فى وفاة شيرين سيف النصر هو عبارة عن حالة طبية طارئة تحدث عندما ينخفض ضغط الدم بشكل مفاجئ، مما يقلل من تدفق الدم إلى أعضاء الجسم الحيوية و يمكن أن يكون لهبوط الدورة الدموية الحاد العديد من الأسباب، مثل الجفاف، النزيف الحاد، الحساسية الشديدة، والصدمات.

ووفقا لما جاء فى موقع “mayoclinic” نرصد لكم أهم الإسعافات الأولية للمصابين بهبوط الدورة الدموية المتسبب فى رحيل الكثيرين عن عالمنا من بينهم الفنانة شيرين سيف النصر.

استدعاء الطوارئ على الفور واجرى الاسعافات الأولية لحين وصولها.

اجعل المريض يستلقي على ظهره وارفع ساقيه عن الأرض بمقدار 12 بوصة.

إذا كان الشخص واعيًا فامنحه الماء أو العصير.

فك الملابس الضيقة حول الرقبة والصدر.

راقب الشخص عن كثب حتى وصول المساعدة الطبية.

اجعل المصاب ينام على ظهره وارفع قدميه للأعلى.

لا تعطي الشخص أي شيء للشرب إذا كان فاقدًا للوعي تماما.

لا تحاول رفع الشخص إذا كان مصابًا بإصابة في الرأس أو الرقبة.

لا تعطي الشخص المصاب بـ الهبوط الحاد الكافيين أو الكحول.

أعراض هبوط الدورة الدموية

الدوخة أو الشعور بالدوران

الإغماء

شحوب البشرة

سرعة ضربات القلب

ضيق في التنفس

برودة الجلد

التعرق

ضعف عام

الإسعافات الأولية: