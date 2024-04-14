بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بجنوب سيناء





لقي ثلاث أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرون في حادث تصادم سيارتين على طريق" وتير -الشيخ عطية" علي بعد ٣٥ كيلو من طابا بجنوب سيناء.



تلقى اللواء محمد العناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل على طريق وتير- الشيخ عطية.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص هم شريف عبد الفضيل أحمد عوض، 34 عامًا الإقامة قنا، وجاري التعرف على هوية الجثتين الأخريتين، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة مستشفى دهب .



كما أسفر الحادث عن إصابة كلًا من عرفات محمد حسين، 17 عامًا من قنا، ومنتصر عبدالكريم، 19 عامًا من قنا، و محمد إبراهيم عبدالحكيم، 30 عامًا من قنا، ومحمد علي إبراهيم 26 عامًا من قنا، وحسين شوقي حسين، 37 عامًا من قنا، ومعني زين العابدين محمد، 32 عامًا من قنا، وإبراهيم بركات عبد الفتاح، 40 عامًا من قنا، ومحمود مطاوع نور الدين، 30 عامًا من قنا، وأحمد العبد محمد، 25 عامًا، من العريش، ومحمد أحمد إبراهيم، 36 عامًا من قنا، و إبراهيم أحمد إبراهيم، 18 عام من قنا.

وجرى الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى طابا المركزي.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتعرف على أسباب وقوع الحادث.

صورة طريق وتير