مصر للطيران تعلن عودة رحلاتها إلى الأردن والعراق ولبنان

قررت مصر للطيران، إعادة تسيير رحلاتها الجوية من وإلى كلٍ من الأردن والعراق ولبنان، وذلك بعد إعلان الدول المذكورة إعادة فتح أجوائها بعد ساعات الغلق المؤقت على خلفية التصعيد العسكري في الإقليم.

وقالت مصر للطيران، في بيان لها "نظرًا لإعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران فى كلٍ من الأردن والعراق ولبنان، فقد قررت مصر للطيران إعادة تسيير رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة عاليه" .

وفى حالة وجود أى استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران

أو الوكيل السياحي.