أمن القاهرة يكشف ملابسات بلاغات سرقة ويضبط مرتكبيها | صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .



فقد تم ضبط (عاطل، سمكرى- مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات.. وإعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة ، وأرشدا عن المسروقات.

وضبط (عاطل، عامل "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك وكسر الجادون".. وإعترفا بإرتكاب 5 وقائع سرقة ، وأرشدا عن المسروقات.

كما تم ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات.. وبحوزتهما (4 بطاريات سيارات- 4 كاميرات).. وإعترفا بإرتكاب 5 وقائع سرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.